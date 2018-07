Existe um novo latifundiário no universo das fazendinhas do FarmVille, e seu nome é Google. A gigante da internet fez um investimento secreto na companhia Zynga, responsável por alguns dos mais populares aplicativos de Facebook – como os jogos MafiaWars e FarmVille. Segundo o Techcrunch, o valor do investimento está entre US$ 100 e 200 milhões. O New York Times sugere ainda que o valor está mais próximo dos 200 que dos 100 milhões.

O crescimento da empresa de games a deixou em melhor posição para o acerto de um acordo com o Facebook. Executivos da empresa expressaram há alguns meses grande insatisfação com as limitações impostas pela rede social, e começaram a consultar outras opções, como uma parceria com o Yahoo ou a Microsoft. Apesar dos problemas, Zynga e Facebook ainda conseguiram chegar a um acordo, e renovaram contrato por mais 5 anos.

Agora, com o aporte de verbas feito pelo Google, a Zynga deve continuar sua curva de ascensão ao mesmo tempo em que ajuda a desenvolver uma nova plataforma de games. A gigante da internet não confirma oficialmente o investimento, mas o site oficial para vagas de emprego revela a intenção do Google em contratar um gerente de produtos para a área de games.

Nos últimos meses, o Google passou a ser alvo frequente de boatos sob uma nova rede social, a disputar o mercado do Facebook. O investimento na Zynga, peça-chave no sucesso internacional da rede social, é mais uma pista que aponta na direção do suposto “Google Me” – que pode substituir o Orkut.