Empresa compra parte da Himax Technologies, que desenvolve tecnologia para dispositivos como Google Glass

Sergey Brin, cofundador do Google, com o Google Glass FOTO: Divulgação

BANGALORE – O Google terá uma participação de 6,3% na unidade da fabricante de chips de Taiwan Himax Technologies que desenvolve tecnologia de display para dispositivos como o óculos Google Glass, disse a Himax.

O investimento vai ajudar a financiar a produção de cristal líquido em chips e módulos para dispositivos que são usados na cabeça, como o Google Glass, afirmou a Himax em um comunicado.

O Google, que apresentou resultados mais fracos que o esperado na semana passada, está seguindo em frente com o Google Glass, um produto que CEO Larry Page descreveu como vital para o sucesso futuro da empresa.

O acordo também permite que o Google aumente sua participação na unidade Himax Display para 14,8% em um ano, acrescentou a Himax.

Os detalhes financeiros do acordo não foram divulgados.

Anunciado em junho do ano passado, o Google Glass contém um display eletrônico do tamanho de um selo acoplado no lado esquerdo de uma armação de óculos, capaz de gravar vídeos, acessar mensagens e recuperar informações da internet.

Com este investimento, o Google irá juntar-se à Intel Capital, da Intel, à Khosla Ventures I LP e à KPCB Holdings como acionista principal da unidade da fabricante de chips.

A transação deverá ser concluída no trimestre atual.

/ Reuters