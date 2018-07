*Atualizado em 13/10 para corrigir valor de investimento

MONTEVIDÉU – O Google investirá 250 milhões de dólares com empresas latino-americanas para construir um cabo de fibra óptica submarino entre os Estados Unidos e o Brasil para aumentar a qualidade do acesso à internet na região, disse o governo do Uruguai.

A obra, que estará operando no final de 2016, aumentará a largura de banda para 64 terabits por segundo, respondendo às demandas de modernização tecnológica na América Latina, onde o número de 300 milhões de usuários está crescendo rapidamente.

“Este investimento faz parte de um esforço conjunto para construir a malha da Internet, preparando nosso país e a região para o aumento da demanda”, disse o governo uruguaio em comunicado.

O projeto também envolveu a Algar Telecom Brasil, a estatal uruguaia Antel e o operador internacional Angola Cables.

A empresa TE Connectivity SubCom implantará o projeto, que ligará Boca Raton, na Flórida, a Santos e Fortaleza, no Brasil, por meio de um cabo de 10.556 quilômetros, disse o comunicado.

