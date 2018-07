Centro de processamento de dados está em construção e deve começar a operar em 2013

HONG KONG – O Google afirmou nesta quinta-feira, 8, que vai investir US$ 300 milhões no centro de processamento de dados que começou a construir em Hong Kong e que deve iniciar operação em 2013.

O investimento de US$ 300 milhões inclui o custo do terreno, a construção e os equipamentos técnicos. A unidade empregará cerca de 25 funcionários em tempo integral quando estiver totalmente operacional, afirmou o Google em comunicado.

“Estamos trabalhando o mais rápido possível para colocá-lo em operação, para que possamos acompanhar o rápido crescimento da demanda por capacidade na região”, disse Simon Chang, diretor das operações de hardware do Google na Ásia, em comunicado.

Em setembro, o Google afirmou que planeja erguer centrais de processamento de dados em Cingapura, Hong Kong e Taiwan, que devem passar a operar de um a dois anos após o início da construção.

