Rede social do Google é o site que mais rápido atingiu esta marca; mais de 780 mil visitantes são do Brasil

SÃO FRANCISCO – A nova rede social do Google atraiu 25 milhões de usuários, se transformando no site a conseguir tamanha audiência mais rápido , de acordo com dados divulgados nessa terça-feira, 2, pela comScore.

O Google+, lançado no fim de junho, tinha 25 milhões de visitantes únicos até 24 de julho e crescia a uma taxa de aproximadamente um milhão de visitantes por dia, disse a comScore em uma apresentação. Em contraste, o Facebook levou cerca de três anos para atrair 25 milhões de visitantes, enquanto o Twitter precisou de apenas pouco mais de 30 meses, de acordo com a empresa de mensuração.

Embora os dados mostrem que a última tentativa do Google de entrar para a rede social tenha começado com força, isso não significa que o projeto é um sucesso a longo prazo. O MySpace chegou a 25 milhões de usuários em menos de dois anos — mais rápido que o Facebook ou Twitter. Porém, perdeu muitos usuários no último ano, apontou a comScore.

Segundo os dados, 6 milhões de visitantes do Google+ vivem no Estados Unidos e mais de 3,6 milhões na Índia. Canadá e Grã-Bretanha aparecem com 1 milhão cada, enquanto Alemanha tem 920 mil e o Brasil, pouco mais de 780 mil. França e Taiwan têm cerca de 500 mil visitantes cada.

/ Alistair Barr (REUTERS)