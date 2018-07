Cartão pré-pago permitirá ao usuário sacar dinheiro ou pagar contas com fundos armazenados em contas Google Wallet

SÃO FRANCISCO – O Google começou a oferecer nos Estados Unidos um cartão pré-pago de débito que permitirá aos consumidores fazer compras em lojas e sacar dinheiro em caixas eletrônicos, informou a companhia.

O cartão permitirá aos usuários acesso a fundos armazenados em contas Google Wallet, um aplicativo para dispositivos móveis e serviço online de pagamentos.

O novo cartão Wallet será aceito em máquinas compatíveis com serviços da MasterCard, informou o Google em seu blog. A companhia afirmou que o cartão será gratuito e que não cobrará taxas mensais ou anuais dos usuários.

O cartão pode ajudar os esforços do Google para ter um papel mais relevante no comércio e fornecer à companhia informações valiosas sobre hábitos de compra de consumidores, apesar de parecer ser menos ambicioso que rumores sobre um cartão de crédito completo da companhia.

Uma porta-voz do Google confirmou que os dados sobre as transações feitas com o cartão – incluindo a descrição dos produtos comprados, quantias pagas e nome e endereço do vendedor – serão adicionados à base de informações que a companhia mantém sobre os usuários de seus serviços. Esses dados podem ser usados para direcionamento de anúncios publicitários.

/ REUTERS