O serviço ainda é bastante novo, portanto deve apresentar melhorias nas próximas semanas. Entre as funções que já existem, um histórico de pesquisas e a possibilidade de marcar palavras com estrela (como emails no Gmail) para consulta rápida.

O sistema do dicionário é bem parecido com o do “Google define”, onde os usuários utilizam o comando ‘define:palavra’ no mecanismo de busca para obter uma definição da web. O Google Dictionary também usa informações de terceiros na definição de suas palavras.