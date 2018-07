Android Lollipop estará disponível para usuários ao longo das próximas semanas. FOTO: Divulgação Android Lollipop estará disponível para usuários ao longo das próximas semanas. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – O Google anunciou hoje o lançamento do seu novo sistema operacional Android 5.0, que, como de costume, foi batizado com o nome de um doce: Lollipop. A empresa também mostrou três novos dispositivos que terão o sistema operacional embarcado: o smartphone Nexus 6 (fabricado pela Motorola), o tablet Nexus 9 (da HTC) e um set-top box Nexus Player para streaming de media.

O nome escolhido segue a ordem alfabética. A última versão foi chamada KitKat, logo, a próxima seria obrigatoriamente com a letra L. Há meses especulava-se qual seria o nome adotado. O Google chegou até a divulgar um vídeo no qual mostrava diferentes doces passando por um processo seletivo para o novo Android. Entre as opções estavam a “lemon pie” (torta de limão), “lemon drop” (suco de limão) e “lava cake” (bolo de chocolate). Clique para ver no YouTube ou confira abaixo.

Mudanças

Detalhes do novo sistema operacional já haviam sido anunciados durante a conferência de desenvolvedores Google I/O, em junho. O Android 5.o traz uma série de melhorias visuais, como animações mais fluídas, design minimalista e nova paleta de cores.

O menu multitarefas foi reformulado e o sistema é customizável, com novos controles de notificações com funções que limitam o recebimento de alertas, para que durante uma reunião ou jantar, por exemplo, o usuário só receba na tela de descanso do smartphone ou tablet as notificações que realmente forem relevantes para ele.

Um novo modo de economia de bateria promete garantir até 90 minutos a mais de vida útil entre as recargas e o sistema operacional vai permitir múltiplos perfis de contas de usuário.

Outra novidade são diferentes formas de bloquear o aparelho. O usuário poderá travar o eletrônico com um PIN, uma senha, um padrão ou até mesmo fazendo o emparelhamento do telefone com um dispositivo como seu relógio ou seu carro, usando a opção Smart Lock.

O Android 5.o foi projetado para funcionar em todos os aparelhos, dos celulares às TVs. Os desenvolvedores terão 5 mil novas APIs para criar soluções com o sistema.

Nas próximas semanas, o novo sistema operacional estará disponível para os dispositivos Nexus 4, Nexus 5, Nexus 7, Nexus 10 e aparelhos Google Play Edition.