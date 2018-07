Com o serviço, que sincroniza desktop e dispositivos com Android, usuário poderá criar notas e listas com texto e imagem

SÃO PAULO – Nesta terça-feira, o Google lançou um serviço de ‘post-its’ online: o Google Keep. Integrado ao Google Drive, a ferramenta possibilita que o usuário crie notas e lembretes no desktop e no celular.

A chegada do Keep confirma rumores de que a empresa lançaria um serviço para concorrer com o Evernote, que também é um aplicativo de notas. Usuários publicaram screenshots de páginas que mostravam o novo projeto, uma vez que o Google já descontinuou um serviço similar em julho do ano passado, o Google Notas.

“Com o Keep, você pode rapidamente anotar ideias logo que elas brotarem e incluir listas de afazeres e fotos para manter sob controle o que é importante para você”, escreveu no blog da empresa Katherine Kuan, engenheira de software. “Suas notas estarão armazenadas de forma segura no Google Drive”, disse. As anotações são sincronizadas, podendo ser visualizadas, acessadas e editadas no desktop ou em dispositivos com Android.

O serviço permite que o usuário faça anotações rápidas, em qualquer lugar, para que possa vê-las posteriormente. Com o app, é possível fotografar algo com o celular a fim de criar um lembrete, por exemplo. Além disso, o serviço poderá criar notas de texto ou fazer buscas a partir de comandos de voz do usuário.

No anúncio, a empresa afirma que deixar notinhas em geladeiras, mesas ou revistas não é a opção mais inteligente, pois são lugares que não consultamos com frequência

As notas podem ser visualizadas na forma de listas ou de blocos, e aparecem em uma espécie de mural que o usuário pode personalizar: é possível mexer na disposição das anotações e colocar uma cor para cada uma. O Keep também permite que o usuário faça checklists.

Também é possível escrever notas rapidamente sem precisar desbloquear a tela inicial por meio de um widget disponível em aparelhos que rodem o Android 4.2. Quando uma anotação deixar de ser útil, é possível arquivá-la ou deletá-la.

O Google Keep está disponível para download no Google Play para aparelhos que rodem do Android 4.0 para cima. Ainda não há uma versão para o iOS. O usuário pode acessar, editar e criar novas notas na web e, nas próximas semanas, poderá ter acesso ao serviço diretamente pelo Google Drive (Disco).