O Google apresentou hoje o Living Stories, uma plataforma diferente para notícias na web, por enquanto hospedado no Google Labs. O produto experimental, desenvolvido em parceria com o New York Times e o Washington Post, foi feito para explorar todo o potencial do meio online em apresentar ‘histórias vivas’. A ideia é que ele seja uma espécie de Google News para os assuntos complexos e ainda sem desfecho.

“Uma nova forma de apresentar e consumir notícias online”, como foi apresentado, o Living Stories é na verdade um miniportal que agrega notícias por temas abrangentes, como ‘Guerra do Afeganistão’ ou ‘Aquecimento global’. Dentro da página de um assunto – atualizada a cada novidade – o leitor vê um resumo no topo e as reportagens mais quentes embaixo, além de uma timeline de assuntos relacionados e dos eventos mais importantes.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/1ZhCY9FF608" width="440" height="260" wmode="transparent" /]

“A plataforma lida com vantagens únicas da publicação online. Ele unifica a cobertura em uma página simples e dinâmica, organizando a informação conforme os desdobramentos da história. Além disso, ela chama sua atenção para mudanças que ocorreram na história desde a última vez em que você a leu, para que seja possível encontrar facilmente as novas informações”, explicou o engenheiro de software Josh Cohen, gerente de produto de negócios do Google, no blog da empresa.