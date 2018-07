SÃO PAULO – Depois de um período de testes iniciado em maio, o Google está finalmente lançando o Sala de Aula (ou Classroom, como o programa vinha sendo chamado até aqui), um serviço que quer trazer mais tecnologia para as salas de aula e reduzir cada vez mais o uso de papel por alunos e professores.

O Sala de Aula une o Gmail, o Google Drive e o Google Docs (além de serviços multimídia como o YouTube) para tarefas como a distribuição de lições de casa, monitoramento de entrega de trabalhos e até ajuda os estudantes a tirarem dúvidas para completar seus exercícios.

Além disso, com a sincronização dos serviços, os professores ganham tempo dentro de sala de aula para explicar a matéria e não se perder em detalhes burocráticos. Outra função interessante é que o Sala de Aula cria pastas específicas divididas por matéria (no caso dos estudantes) ou por estudantes e tarefas (no caso dos professores), com objetivo de facilitar a visualização do que precisa ser feito.

Por enquanto, o serviço está disponível apenas para escolas ou instituições que utilizam o serviço Google Apps for Education, uma iniciativa da empresa para informatizar a educação. Atualmente, mais de 100 mil estudantes em 45 países diferentes usam o Apps for Education, que está disponível em português. Caso você se interesse em ver sua escola testando ou usando o serviço, é possível se inscrever por aqui.

O Sala de Aula é gratuito para as escolas, e não contém propaganda. O Google ressalta ainda que os dados dos estudantes não serão utilizados para fins publicitários.