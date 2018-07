Serviço de streaming Google Play Music All Access está disponível a partir de hoje nos Estados Unidos

SÃO PAULO – O Google confirmou os boatos e lançou nesta quarta-feira, 15, durante durante a conferência de desenvolvedores Google I/O, o seu serviço de streaming de música, o Google Play Music All Access.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

FOTO: Reprodução

O serviço concorrente do Rdio, Deezer, Spotify e do recém-lançado #music, do Twitter, oferece a possibilidade de ouvir online milhões de álbuns a partir da já existente loja de música dentro do Google Play. O serviço também oferece sugestões personalizadas de músicas e artistas para ouvir e permite transformar qualquer faixa em uma estação de rádio.

Tudo que o usuário ver na tela poderá ser escutado imediatamente. O usuário também tem total autonomia para mudar as músicas de ordem e excluir as que não quer ouvir em uma lista. Para isso, basta clicar no nome da música e arrastá-la para fora da tela.

Já a ferramenta “Listen Now” mostra sugestões de músicas. A lista é formada por faixas recentemente escutadas e sugestões do Google, sugerindo novas opções todos os dias.

O serviço funciona no sistema Android e tem uma versão para a web. O Google Play Music All Access está disponível a partir desta quarta-feira, 15, nos Estados Unidos e, segundo o Google, chegará a outros países em breve.

O preço é de US$ 9,99 por mês e 30 dias gratuitos para teste. Segundo Chris Yerga, do Google, outros países terão acesso ao serviço “em breve”. Quem testar a versão até 30 de junho vai pagar um valor menor, de US$ 7,99 por mês.

Assista a conferência Google I/O ao vivo.