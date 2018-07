Serviço já está disponível, mas maioria de sites participantes são americanos. FOTO: REPRODUÇÃO Serviço já está disponível, mas maioria de sites participantes são americanos. FOTO: REPRODUÇÃO

SÃO PAULO – O Google quer resolver o incômodo de várias pessoas ao se deparar com publicidade em quase todos os sites: pagando mensalmente um pouco para a empresa limpar os anúncios. O serviço Google Contributor é sincronizado com uma conta Google e permite aos usuários pagar mensalmente, com valores entre US$1 e US$3, para ter os anúncios retirados dos sites participantes.

Com isso, o Google quer mostrar que os websites podem ser financiados por pequenos pagamentos, ao invés de encher todos os espaços com publicidade. A cada acesso na página, a empresa repassa uma pequena quantia para os donos do site. Os anúncios são substituídos por uma mensagem agradecendo os usuários por contribuírem.

Em expansão. Por enquanto, a gigante da internet está trabalhando em parceria com dez sites parceiros, entre eles o Imgur, Mashable e o Science Daily. A empresa pretende expandir a lista de parceiros nos próximos meses. Sites não participantes, mesmo com o serviço de anúncios Google Ads, não sofrerão alterações com o Contributor.

Lista de espera. Como outros serviços do Google, só é possível acessar o Contributor com um convite. Os usuários podem se cadastrar em uma lista de espera e receber o convite posteriormente. Só quem tem o convite pode ver a lista completa de sites participantes e escolher participar do serviço ou não.