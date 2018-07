O Google anunciou hoje uma grande mudança em seu serviço de geolocalização, o Google Latitude. Agora, o site que rastreia o posicionamento dos usuários através de dados de GPS e wi-fi também permite o check-in em lugares visitados, como no Foursquare.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Por suas funcionalidades de rastreamento, o serviço também estreia apresentando novidades em relação aos concorrentes. A principal delas é o check-out, que detecta automaticamente quando você vai embora do lugar onde foi feito o check-in.

As premiações também aparecem no novo serviço, e o usuário mais ativo de um local (chamado de “mayor” — o “prefeito” — no Foursquare) pode se tornar no Latitude um “VIP”, “Regular” ou “Guru”.

O anúncio foi feito no blog oficial do Google, e o serviço pode ser acessado através do aplicativo do Google Maps em celulares Android, ou com o app do Google Latitude para iPhone e iPod Touch.