Os preparativos da novidade já tinham sido anunciados pelo New York Times em maio do ano passado, mas ela veio à tona somente nesta segunda, 6, com o lançamento definitivo da loja virtual de e-books (livros em formato digital) do Google. O anúncio coloca um novo “player” no mercado de livros virtuais e ameaça livrarias online já estabelecidas como as norte-americanas Amazon e Barnes & Noble.

O Google oferece pela sua eBookstore o maior acervo de livros digitais conhecido atualmente. Isso se deve ao trabalho iniciado em 2004, época em que lançou o Google Books, serviço que permitia procurar por livros, ler trechos, baixá-los, escrever resenhas, etc. Desde então, o Google informou ter digitalizado mais de 15 milhões de livros contendo obras em 400 idiomas diferentes.

O número de publicações à disposição na eBookstore, no entanto, é de 3 milhões. O que supera o acervo digital da Barnes & Nobles, com 2 milhões de títulos, e o da Amazon, com 750 mil. O Google e a B&N também incluem livros já de domínio público.

A empresa californiana dividirá com as editoras os lucros das vendas dos livros vendidos pela eBookstore. Para o lançamento, são cerca de quatro mil editoras (Simon & Schuster, Random House, Macmillan, etc), dispondo livros que custarão de US$ 1 a US$ 300.

Como ler

O Google criou um sistema que, ao contrário da Amazon, permitirá que os leitores comprem os livros de qualquer livraria digital (Powell’s, Alibris e membros da Associação de Livrarias Americanas) e lê-los a partir de qualquer aparelho, seja ele um iPad, um eReader Nook (da Barnes & Noble) ou da Sony, um smartphone Android (ou iPhone) ou seu computador, pelos browsers Chrome ou Safari. Tudo sincronizado com sua conta Google, sustentado em um sistema em nuvem.

Por enquanto, os livros não podem ser lidos pelo Kindle da Amazon. O Google justificou à Wired dizendo que as razões são de compatibilidade com o DRM da Adobe acoplados aos ebooks.

À Wired, James Crawford, engenheiro que participou do Google eBooks, disse estarem empenhados em manter a estrutura aberta, construindo um rede de varejistas cada mais maior. “A ideia é que o consumidor compre onde ele estiver e leia a partir de aparelhos que ele já tenha”, afirmou.

A loja, entretanto, só funciona totalmente nos Estados Unidos. Demais países só terão acesso (integral) a livros que estão em domínio público (na categoria “free”), como os clássicos de Shakespeare, Charles Dickens e Jane Austen.

Para acessar o Google eBooks, clique aqui.