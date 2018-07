Os óculos

Na última etapa do keynote, o confundador do Google Sergey Brin subiu no palco para fazer uma demonstração do óculos do Google. Ele se conectou via Hangout com um grupo de paraquedistas, que saltou de um avião e pousou no teto do Moscone Center. Todo o voo foi transmitido da perspectiva dos saltadores por meio dos óculos do Google (Project Glass).

A ideia, segundo os desenvolvedores do projeto, é que os óculos sejam usados naturalmente, sem interferir no visual do usuário ou em seu conforto. A grande graça do aparelho, ainda segundo eles, é poder tirar fotos “em primeira pessoa”, ou seja, ter o poder de fotografar exatamente o que vocês está vendo, do seu ponto de vista, e compartilhá-la com seus amigos no mesmo momento.

Os óculos possuem “uma CPU poderosa”, “muita memória RAM” e “pesa menos que vários óculos de sol”, mas nenhum número ou dado mais preciso foi dado. Eles contam ainda com acelerômetro, giroscópio, microfone para comandos voz, câmera e um touchpad na haste mais larga. A pequena tela transparente não fica exatamente na frente dos olhos dos usuários, mas um pouco acima de sua linha de visão, para não prejudicar atividades normais. Os óculos foram vistos nas cores branca, azul e preta.

Sergey Brin, que chama os óculos de “computador que podemos vestir”, anunciou um protótipo para desenvolvedores que pode der comprado por US$ 1.500 – apenas para aqueles que participaram do I/O e moram nos Estados Unidos – e deve começar a ser entregue no começo do ano que vem.

Bala de goma

A versão 4.1 do Android foi anunciada apenas seis meses após o lançamento da versão 4.0 Ice Cream Sandwich. O Jelly Bean foi apresentado como sendo a mais rápida versão de Android até agora.

Dentre as novidades anunciadas estão: teclado inteligente que aprende com o tempo, função de digitação ativada por voz agora offline, novo design da home, área de notificações expansível, transferência de fotos e vídeos entre Androids via tecnologia NFC (Android Beam), nova visualização de fotos no app de câmera e suporte ao Google Now.