Site mostra imagens de oito centros de dados da empresa; no de Lenoir (EUA), é possível fazer tour pelo Google Street View

SÃO PAULO – Nesta quarta-feira, 17, o Google lançou um site que mostra imagens e informações de oito de seus secretos centros de dados, localizados nos Estados Unidos, na Bélgica e na Finlândia.

FOTOS: Google/Connie Zhou

Nesses data centers, labirintos de computadores processam a inestimável quantia de dados que transitam para o funcionamento dos serviços da empresa, como as buscas, a exibição de vídeos no YouTube e as mensagens enviadas pelo Gmail.

Além disso, a empresa disponibilizou um tour virtual pelo centro em Lenoir, na Carolina do Norte (EUA), com a ferramenta Street View do Google Maps, além de um vídeo no YouTube:

Segundo Urs Hölzle, vice-presidente de infraestrutura técnica do Google, por razões de privacidade e segurança de seus dados, pouquíssimas pessoas já pisaram nos data centers e número muito pequeno de funcionários tem acesso ao andar dos servidores. Contudo, o lançamento do site coincide com a publicação de uma reportagem da revista inglesa Wired sobre a infraestrutura nos centros e sua rotina de trabalho. Segundo o comunicado da empresa, a visita do repórter convidado foi inédita.

A reportagem aborda uma das principais críticas a data centers: seu alto consumo de energia, mencionando que são responsáveis por até 1,5% da eletricidade gasta no mundo. Segundo reportagem publicada no The New York Times no mês passado, os data centers gastam 30 bilhões de watts de energia, sendo os Estados Unidos responsáveis por um terço desse consumo – com destaque para Google, Amazon e Facebook. Como resposta, o Google anunciou que pretende testar energia eólica em seus centros, divulgando um acordo no centro em Oklahoma para gerar 48 MW de energia.

A empresa anunciou ainda que, nos próximos dias, publicações no Google Green Blog trarão mais detalhes e informações sobre algumas das fotografias divulgadas.

Segundo a Associated Press, o Google está construindo data centers no Chile, em Hong Kong, Cingapura e Taiwan.