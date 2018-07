FOTO: Divulgação FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – Arrumar malas. Filas em aeroportos. Hotéis sem o conforto de casa. Passagens caras. Jet lag. Tudo isso pode acabar em breve graças ao Google. Ou quase: na última semana, a empresa criou lançou uma nova função no Street View, sua ferramenta de visualização de ruas, avenidas, praças (e museus), que permite aos usuários visitar algumas cidades do mundo com óculos de realidade virtual.

Basta apenas acessar o Google Maps através de um smartphone Android, e dar um duplo clique no ícone de navegação que fica no canto direito inferior para poder acessar uma versão de diversos lugares no mundo em realidade virtual.

A ideia por trás da nova função, no entanto, não é acabar com a indústria do turismo, mas sim promover o Cardboard, óculos de realidade virtual com embalagem de baixo custo criado pela empresa, que pode ser montado em casa ou comprado em lojas dos EUA por US$ 25.

Apesar de ser feito de papelão e usar o próprio celular como tela, o Cardboard já teve mais de 500 mil unidades vendidas – sinal de que há demanda para os experimentos da empresa, que já começou aé distribuir kits de desenvolvimento para apps de realidade virtual.