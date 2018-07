Serviço estreia em três países africanos, mas deve ser estendido a outros territórios “emergentes”

SÃO PAULO – O Google lançou uma versão para SMS do seu serviço de email, o Gmail. A adaptação visa usuários em mercados emergentes, onde o alcance de smartphones ou rede 3G é limitada ou inexistente.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

O Gmail versão mensagem de texto estreia em três países africanos: Gana, Quênia e Nigéria. A empresa ainda não confirmou, mas o novo serviço deve ser estendido a outros países.

“Gmail SMS funciona em qualquer telefone, mesmo nos mais básicos que têm apenas voz e SMS”, afirmou o blog Google Africa.

O software do novo serviço é gratuito, mas ele tem que ser primeiro baixado e instalado num computador para depois ser usado no celular.