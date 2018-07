??? Google anuncia que buscas por imagens e voz, já presentes nos celulares, serão incorporadas a computadores tradicionais

MADRID - O Google anunciou nesta terça-feira, 14, que vai incorporar a busca por voz e imagens, já disponível para aparelhos móveis com sistema operacional Android, a computadores tradicionais. Em um encontro virtual com a imprensa, o membro da equipe de buscas do Google, Amit Singhal, afirmou que a empresa com sede em Mountain View, California, deu esses passos para “romper as barreiras entre o usuário e o conhecimento”.

O Google terá agora dois ícones na barra de buscas: uma com um microfone, que ativará o reconhecimento de voz e outro com uma câmera fotográfica, que permitira inserir uma imagem para buscar resultados relacionados.

O buscador de voz, cujo tráfego em celulares Android aumentou seis vez ao longo do ano passado, tomará por base o banco de dados já usado para esses tipos de aparelhos.

Singhal considerou este crescimento como um “êxito”, que se deve à precisão e à ubiquidade desta opção em todas as funções dos celulares Android, e afirmou que “a fala é a coisa mais natural que o ser humano faz”.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/MQnZe_Iggx0" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

Por outro lado, a busca por imagens, uma adaptação do aplicativo Goggles que o Google tem no Android, funciona de várias maneiras: copiando o endereço de uma foto na internet, carregando uma imagem do computador ou arrastando um arquivo do desktop para a barra do Google.

Além disso, um complemento disponível para Chrome e Mozilla Firefox permitirá aos usuários clicar com o botão direito sobre alguma imagem e buscar resultados relacionados à ela no Google.

A busca de imagens estará disponível em 40 idiomas, enquanto a por voz está disponível apenas em inglês pelo Google.com. Singhal anunciou que o recurso funcionará em outros idiomas no futuro.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/t99BfDnBZcI" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

Instantâneo. A empresa também apresentou hoje o Instant Pages, uma melhoria no tempo de obtenção de resultados, que reduz entre dois e cinco segundos a média de tempo de espera total desde o momento que um usuário busca algo até abrir a página desejada.

Isso foi possível pois, enquanto o usuário navega pela página de resultados obtidos com o Google, o buscador “pré-carrega” a informação do site que o usuário deseja encontrar. O Google utiliza dois mil fatores que preveem a informação buscada pela pessoa, usando, por exemplo, a sua localização, sempre que o usuário permita.

Isso se soma ao avanço feito pela empresa no ano passado com o Google Instant, que permite que os resultados apareçam de maneira automática enquanto o usuário vai escrevendo na barra de buscas.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/_Jn93FDx9oI" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

/ EFE