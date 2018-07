Versão do sistema apresentada durante a conferência Google I/O, em maio, está disponível para todos os internautas

SÃO PAULO – O Google liberou nesta terça-feira, 16, a nova versão do sistema de mapas Google Maps, apresentada durante a conferência de desenvolvedores Google I/O, em maio. O novo sistema tem como principal atrativo a visualização em 3D do planeta Terra.

Entre as mudanças está o fim da barra lateral de navegação. O mapa ocupa tela cheia e é interativo. Ao clicar em algum ponto, uma caixa com mais informações é exibida na tela, onde constam sugestões de lugares para ir, melhores rotas para chegar ao local, dentre outras informações.

O sistema de rotas mostra o trajeto por meio de diferentes sistemas de transporte, além de exibir informações sobre congestionamentos, preço da passagem no transporte público e horários de partida do ônibus, trem ou metrô, tempo de duração de uma viagem de avião de um ponto a outro, dentre outros dados.

Também é possível utilizar a caixa de busca para procurar sugestões de lugares para visitar. Por exemplo, ao digitar “sushi no bairro do Limão”, o mapa exibe todos os lugares nas proximidades que vendem sushi. Ao clicar em uma opção, informações como endereço, telefone e rotas para chegar ao estabelecimento são exibidas, além de avaliações de outras pessoas que já estiveram no local.

Segundo o Google, quanto mais o usuário usar o mapa para esse tipo de pesquisa, fazendo resenhas e avaliações de lugares, mais personalizado será o resultado de pesquisas futuras, que também vai se basear no gosto de seus amigos na rede social Google+.

Ao fazer uma busca sobre qualquer endereço, um carrossel com imagens em destaque sobre o local é exibido na parte inferior da tela. A função é especialmente interessante para locais turísticos.

O Maps também será mais integrado ao Google Earth. Ao retirar totalmente o zoom, o usuário poderá ver a Terra, sua posição no espaço e a influência do Sol na superfície do planeta.

Veja o vídeo divulgado pelo Google para saber mais detalhes sobre as novidades do Google Maps e como usar a ferramenta: