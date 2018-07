Depois de lançar o novo sistema com o Nexus 5, empresa solta atualizações para aparelhos ‘antigos’

SÃO PAULO – Lançado no último dia 31 de outubro junto com o novo smartphone do Google, o Nexus 5, a nova versão do Android – a 4.4, chamada de Kit Kat – começa a ser liberada para aparelhos mais “antigos” na noite da terça-feira, 12.

A equipe de desenvolvimento do Android comentou, através de sua conta oficial no Twitter, que o tablet Nexus 10 e as versões com Wi-Fi do Nexus 7 receberão o update – os outros modelos do Nexus 7 e o smartphone Nexus 4 ganharão atualizações em breve.

Outras empresas que usam o Android em seus dispositivos também estão se dedicando a atualizar o sistema o mais rápido possível. A HTC, por exemplo, disse que todos os americanos donos do HTC One terão a atualização até o fim de janeiro do ano que vem, enquanto a Motorola (que é controlada pelo Google) ainda não estabeleceu um prazo para renovar o Moto X e os Droids Ultra, Maxx e Mini.

Um celular que fica ausente da lista é o Galaxy Nexus, fabricado pela Samsung há mais de 18 meses, e por isso excluído pelo Google da atualização.

Guloseima

Entre as novidades do Android Kit Kat anunciadas no blog da empresa está um novo “modo imersivo”, que esconde todos os elementos da tela exceto o conteúdo que o usuário estiver vendo ou lendo, útil para leitura de livros, jogos e vídeos. O novo aplicativo de Hangouts agrupa mensagens de SMS, MMS, chats e chamadas de vídeo num lugar só.

No comunicado, o Google fala em “atingir o próximo bilhão de usuários” do Android (em setembro, quando a parceria com o Kit Kat foi anunciada, a empresa divulgou o número recorde de 1 bilhão de usuários). Para esse fim, o sistema agora promete rodar confortavelmente mesmo em aparelhos com memória RAM baixa, de até 512 MB. Assim, segundo o Google, “as últimas novidades do Android 4.4 [estarão] ao alcance do próximo bilhão de usuários”.

Em outubro, quando foi lançado o Kit Kat, o site Engadget publicou um documento que mostra que o novo sistema terá possibilidade de ser usado em Google Glass e relógios inteligentes. Ele terá suporte para três novos tipos de sensores, utilizados em tecnologia vestível: vetor de rotação geomagnética, detector de passos e contador de passos. O documento do Google diz que os recursos terão utilização maior nos futuros relógios inteligentes da empresa.