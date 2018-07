O Google acaba de anunciar uma nova capacidade no seu sistema de buscas, que agora permite pesquisas locais. Como você deve se lembrar, o último lançamento da empresa, o Buzz, aposta pesado na geolocalização em seu aplicativo para smartphones (desenvolvido, aliás, por um brasileiro). Agora é a vez do Google.com.

Depois de agregar elementos ‘sociais’ como tweets e atualizações do Facebook, o maior buscador do mundo agora tem um botão ‘Nearby’ (Próximo), que filtra informações pelas cidades em que foram postadas. Você pode achar, por exemplo, apenas os restaurantes italianos localizados no seu bairro.

Por enquanto, o novo produto está disponível apenas para os usuários do Google.com, em inglês. Para experimentá-lo, basta fazer uma normal e depois clicar em ‘Show Options’, logo abaixo da caixa de texto. Do lado esquerdo você vê a opção ‘Nearby’, que pode refinar a pesquisa por cidades, estados ou regiões.