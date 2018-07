Serviço de mapas do Google ganha camada que permite que usuário cheque as condições do tempo

SÃO PAULO – A nova versão do serviço de mapas do Google tem uma nova camada que permite checar como estão as condições do tempo em vários lugares do mundo. A funcionalidade fica entre as camadas comuns do Maps – como trânsito e satélite. As condições do tempo são vistas em um ícone, que ao ser clicado exibe informações mais detalhadas.

O Google usa dados do site weather.com. O laboratório de pesquisa naval dos EUA contribui informando as posiçõs das nuvens.

Há uma semana, o Twitter também anunciou uma parceria com o WeatherChannel. As empresas lançaram o Weather Channel Social, canal online que vincular tweets sobre o tempo às previsões. O The Weather Channel criou 220 feeds do Twitter para monitorar as mensagens sobre o clima nas cidades com mais de 100 mil habitantes.