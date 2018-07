Segundo site, atualização deixará interface do mapa mais limpa e facilitará navegação em dispositivos móveis

SÃO PAULO – O Google vai lançar uma nova interface para o sistema de mapas Google Maps, segundo o blog especializado Google Operating System.

—-

A atualização deixará o visual do sistema mais limpo e focado no mapa em si, eliminando itens como a barra lateral de informações e facilitando a visualização em dispositivos móveis. Dados adicionais passariam a ser exibidos a partir de ícones no alto da tela.

Uma nova ferramenta será adicionada para que o usuário possa restringir sua busca a lugares recomendados por amigos da rede social Google+.

O site Google Operating System não diz quando o novo Maps será lançado, mas uma boa oportunidade para isso será a conferência anual de desenvolvedores Google I/O que acontece na próxima semana.