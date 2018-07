Excluído na última atualização do iOS, serviço de mapas do Google agora está disponível na loja de aplicativos da Apple

SÃO PAULO – Na atualização para o iOS 6 em setembro deste ano, o sistema operacional móvel da Apple substituiu o Google Maps pelo seu próprio aplicativo, o Apple Maps.

Agora o serviço de mapas do Google está de volta aos dispositivos móveis da Apple com o lançamento de seu aplicativo na App Store. O Google fez o anúncio nesta quarta-feira, 13, em seu blog.

O aplicativo do Google Maps requer o iOS 5.1 ou superior, é compatível com o iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPod touch iPod touch e o iPad e está disponível em mais de 40 países em 29 idiomas.

Desde o lançamento cheio de problemas do Apple Maps, a chegada do aplicativo do Google era esperada. Relembre a trajetória tortuosa do Apple Maps em dez frases:

1 – “O aplicativo Maps.app, que substitui o Google Maps, foi apontado como o ponto mais fraco do sistema operacional iOS 6. Apesar de elogiado para rotas de carros e a pé, suas informações de transporte público e a função de vista da rua foram criticadas.“

2 – “Com pouco mais de uma dia de existência, o novo aplicativo de mapas da Apple já acumula uma série de críticas e piadas.“

3 – “Não é costumeiro ver as palavras “Apple” e “fiasco” na mesma frase, mas não há outra maneira de definir o aplicativo de mapas que a empresa criou para o iOS 6“

4 – “É comum ele não encontrar o que o usuário pede. Também não lida bem com pedaços de informações. É necessário escrever por extenso o nome de uma rua, como por exemplo “avenida Engenheiro Caetano Álvares” e não apenas “caetano alvares”.”

5 – “Imagens aéreas de muitas cidades têm baixa nitidez e aparecem escurecidas em alguns lugares. Inúmeros prédios, ruas e pontes ficaram desfigurados, diminuídos ou até removidos do seu local original.”

6 – “O presidente da Apple, Tim Cook, pediu desculpas públicas pela má qualidade do aplicativo de mapas da empresa. O app substitui o Google Maps na nova versão do sistema da Apple. Ele recomendou o uso de mapas de concorrentes”

7 – “Vice-presidente sênior do iOS, Scott Forstall, se recusou a assinar carta de desculpas pelas falhas do Apple Maps “

8 – Farhad Manjoo, da revista Slate: ”E o Apple Maps? É uma pergunta justa. Como foi amplamente divulgado, o novo aplicativo da Apple deixa muito a desejar. Sem dúvida, não funciona mesmo.“

9 – “Já é a segunda demissão em um alto cargo da empresa relativo aos problemas com o Apple Maps. No mês passado o vice-presidente sênior do iOS, Scott Forstall, foi demitido após se recusar a assinar uma carta de desculpas pelas falhas do Apple Maps.”

10 - “Polícia australiana desaconselhou aplicativo depois que motoristas se perderam em região inóspita ao seguir indicações erradas”

Update:

Sete horas após seu lançamento, Google Maps já aparece na liderança da lista de aplicativos gratuitos mais baixados na App Store Brasileira: