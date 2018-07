O Google lançou nesta quinta-feira um complemento para o Maps que permitirá uma visão interna, de 360 graus, de estabelecimentos comerciais. O Google Business Photos for Maps foi anunciado na conferência Social-Loco, em São Francisco, pela vice-presidente de localização e mapas Marissa Mayer. Veja como funciona:

Os comerciantes podem enviar as fotos para o Google, que então pode transformá-las em uma visão panorâmica do recinto, ou podem subir eles mesmos as fotos no endereço do Maps. O serviço será lançado nos Estados Unidos na próxima semana.