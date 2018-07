Nova versão permite acessar mapas mesmo sem conexão e usar navegador GPS para transporte público

SÃO PAULO – O Google tornou pública nesta quarta-feira, 6, a versão 5.7 do aplicativo do Google Maps para aparelhos Android. Como novidades, agora será possível baixar mapas (com um raio de quase 20 km) e acessá-los enquanto o celular estiver sem conexão, além de obter rotas de transporte público e receber avisos – mesmo que esteja fazendo outra coisa no celular – de quantas paradas faltam até o ponto que deseja descer. No Brasil, este serviço, chamado Transit Navigation, está disponível para Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo.

Funcionando a partir da versão 5.7 do Google Maps (e para Android 2.1 ou superior), o “Download map area” permitirá que usuários baixem partes de um mapa que desejam ter arquivados em seus aparelhos móveis. O “recorte” pode capturar uma área com um raio de 16 km. Útil para lugares fora da área de cobertura, é ainda melhor para quem não possui internet 3G, mas apenas Wi-Fi, pois permite que este usuário baixe o mapa em uma área com conexão e o abra enquanto estiver offline.

Para acessar a opção de download, abra o aplicativo, clique no botão do seu aparelho que abre mais opções (varia conforme a marca), clique em “Mais” e abra o Google Labs. Clique em “Download map area” (ou “Baixar região do mapa”). Os mapas baixados ficarão arquivados durante 30 dias e deletados automaticamente em seguida, o que não impede de serem baixados novamente.

Transit Navigation

O Google publicou nessa nova versão também um recurso em fase de testes (beta) que permite que usuários insiram ponto de saída e chegada para trajetos percorridos em veículos de transporte público. Em parceria com os órgãos de trânsito de mais de 400 cidades (incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, Brasília e Porto Alegre), o usuário é informado pelo aplicativo da sua localização em relação à linha a ser percorrida pelo ônibus (por exemplo) e quantos pontos faltam para o destino final. O app exibirá alertas na tela sobre as paradas restantes mesmo que o usuário esteja fazendo outras coisas (vendo um app de notícias, por exemplo) ou nem esteja utilizando o aparelho.

Veja no vídeo como o Transit Navigation deve funcionar e o post sobre ele no blog oficial do Google:

Outros recursos no Labs. Já presentes em versões inferiores à 5.7, o Google Maps tem ainda dois outros recursos úteis para quem não vive sem um mapa. Acessando o Google Labs (como citado acima), é possível usar o recurso de escala e o de medidor de distâncias. Auto-explicativos, certo?

Para baixar o Google Maps mobile com Navigation clique aqui.