SÃO PAULO – Por um motivo qualquer, um robô Android estava urinando sobre o logotipo da Apple no mapa de uma região do Paquistão no Google Maps. A brincadeira aconteceu na manhã de hoje, 24, mas já foi retirada da rede de mapas pelos administradores da empresa.

O desenho era visto na área de Rawalpindi, no Paquistão. Não há nada relacionado às empresas no local.

Assim como Edward Snowden apareceu na Casa Branca há alguns dias, ninguém conseguiu identificar o autor.

Com essas duas “intervenções”, ficou evidente que o Google Maps precisa realizar mudanças na segurança do site, já que ambas as brincadeiras conseguiram alterar a configuração dos mapas.

Em comunicado oficial ao Washington Post, feito através da porta-voz Mara Harris, o Google pediu desculpas e disse estar trabalhando para resolver os problemas de acesso indevido na rede. E afirmou: “nós também aprendemos com problemas como esses e estamos constantemente melhorando como detectar, prevenir e gerenciar edições ruins.”

Além do Android urinando no logotipo da Apple, um recado foi deixado, alertando o Google sobre as políticas de revisão: