A novidade de visualizar mapas sem estar conectado chega a 150 países; edição offline do Google Docs deve chegar hoje

FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Nesta quarta-feira, 27, o Google atualizou a versão do Google Maps para Android, com uma novidade interessante: será possível fazer o download de áreas do mapa, que poderão ser acessadas posteriormente sem estar conectado à internet. No entanto, o Brasil ficou de fora dessa, assim como Portugal.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

A atualização, única diferença em relação à versão anterior, foi anunciada no segundo dia do Google I/O, evento para desenvolvedores.

Está disponível para 150 países, mas quando se tenta utilizar a função em trechos do mapa de cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Florianópolis, aparece na tela a seguinte mensagem: ”Mapas off-line não estão disponíveis na área selecionada”.

A Assessoria do Google disse ao Link que ainda não há previsão para a chegada do serviço ao Brasil.

DOCS OFFLINE

A empresa também anunciou que o Google Docs também poderá ser editado mesmo sem conexão à internet. A novidade foi testada durante o Google I/O,por Clay Bavor, gerente de produto do Google Apps.

Ao acessar a página conectado, o usuário deverá clicar em “sincronizar alterações offline”, e o documento será atualizado em instantes. A função deve ficar disponível ainda hoje, mas ainda não se quais países poderão utilizá-la.

—-

Leia mais:

• Óculos digitais do Google se tornam realidade

• Google lança tablet próprio, o Nexus 7