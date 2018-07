Mais uma investida do Google que ameaça outras empresas. A versão para celular do Google Maps ganhará uma ferramenta de navegação GPS que funciona da mesma forma que os navegadores para carro, exibindo a rota instantânea, curva por curva.

O recurso, que virá em uma versão atualizada do Google Maps para celular, a princípio só estará disponível para celulares que tiverem o sistema operacional Android na nova versão 2.0. O celular Droid, da Motorola, será o primeiro modelo a ser lançado nos EUA com o recurso.

É a primeira vez que um grande lançamento do Android coincide com a introdução de um novo modelo de celular, o que pode demonstrar uma mudança de estratégia das empresas. O Android colocou fabricantes de celular em um mesmo patamar de concorrência, já que o sistema é igual para todos, a não ser que o próprio fabricante faça modificações na interface. Com o Android 2.0 e o novo recurso do Google Maps, o Google dá uma vantagem para a Motorola nesta competição.

O sistema de navegação do Google é exatamente igual ao de navegadores para carros, com visão angulada da rua e rotas guiadas por comandos de voz. Ele também redesenha rotas quando o traçado original não é seguido. O Google também combinou outros recursos do Google Maps, o que traz vantagem sobre os navegadores tradiocionais. Com ele, é possível ver imagens de satélite ou as imagens do Street View, em vez de seguir a visualização do mapa. Além disso é possível buscar empresas e endereços com a mesma facilidade que se faz no Google Maps tradicional.

