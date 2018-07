Aplicativo de mapas do Google é reformulado com visual simples e navegação GPS

SÃO PAULO – Em poucos momentos nos últimos anos os usuários de iPhone e iPad comemoraram tanto o lançamento de um aplicativo quanto na semana passada, com a chegada do Google Maps para iOS 6. Sete horas depois do lançamento, ele já era o app gratuito mais baixado.

Se fosse feito quatro meses atrás, o anúncio provavelmente seria recebido com mais discrição. Mas a situação mudou depois que a Apple decidiu incluir um aplicativo de mapa próprio no iOS6, usado no iPhone, no iPad e no iPod Touch.

Seus mapas não deram conta de substituir o serviço do Google. Eles são cheios de imperfeições e têm um sistema de busca limitado – um retrocesso comparado ao serviço oferecido antes. Muitos usuários decidiram adiar a atualização do sistema para evitar problemas.

Agora, quem usa iPhone e iPad com iOS6 enfim volta a ter recursos de mapas completos para os aparelhos. O aplicativo do Google retorna com os recursos que se espera de uma ferramenta do tipo: busca completa por nomes de lugares e por endereços, indicação de rotas (para carros, transporte público e pedestres) e, em algumas cidades, a situação do trânsito nas vias principais.

O novo Maps tem um visual e uma eficiência melhores do que a versão anterior. Rápido e cheio de efeitos gráficos bem adaptados para a tela de toque, o aplicativo dá a sensação de que é até melhor do que a versão para Android, sistema da empresa para smartphones.

Na parte de cima, uma caixa de pesquisa para procurar lugares. Embaixo, um simples ícone para localizar a sua posição no mapa. À direita, um pequeno atalho para abrir mais opções de camadas (trânsito transporte público, visão de satélite e Google Earth – que precisa estar instalado).

Outra novidade está na navegação GPS, antes só para Android. Basta indicar um endereço, escolher a melhor rota – com o tempo de chegada estimado – e dirigir seguindo as instruções de voz, como em um GPS. Nesse sentido, porém, ele ainda fica atrás do Waze. O app do Google não tem nenhum dos recursos sociais do concorrente. A condição do trânsito é exibida no modo de mapa, mas não durante o trajeto na navegação GPS – o que poderia ajudar a fugir de congestionamentos.

Ainda assim é mais uma opção para os motoristas. Para quem anda a pé ou pega ônibus, o Maps é a melhor opção. Ele é gratuito e está disponível na App Store. Basta procurar por “Google Maps”.

