O presidente do Google, Eric Schmidt, confirmou a existência do Google Me. A rede social do Google, concorrente do Facebook, surgiu em rumores no meio deste ano. Agora já tem data para estrear: até o fim deste ano, entre os meses de setembro e dezembro.

Só que o Google Me anunciado por Schmidt ainda está longe de ser uma rede social párea para o Facebook. Na verdade, o serviço é uma ‘camada social’ em vários produtos do Google — Maps, pesquisa e vídeo.

Essa camada permeará os serviços do Google e permitirá que os usuários se comuniquem entre si, mas não terá um site próprio. Será mais ou menos como já funciona o Google Reader e o Buzz, mas incluindo os outros serviços da empresa.

Contrariando as expectativas de concorrência imediata, o CEO do Google disse durante a conferência Zeitgeist, organizada pelo Google nos EUA, que a empresa queria ter acesso às listas de contatos de usuários. “O melhor que poderia acontecer é a possibilidade do Facebook abrir seus dados”, disse Schmidt na conferência Zeitgeist 2010.