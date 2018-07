Adam D’Angelo, que foi diretor de tecnologia do Facebook, de onde saiu para criar a startup Quora, confirmou o rumor espalhado no Twitter pelo CEO do Digg de que o Google estaria lançando uma nova rede social para concorrer com o Facebook.

D’Angelo publicou o que diz saber sobre o assunto em seu próprio site, o Quora, uma rede social colaborativa de perguntas e respostas. Segundo ele, o Google Me não é só um rumor e vem para combater o site de Mark Zuckerberg. “O projeto é uma realidade e tem muita gente trabalhando nele. Sobre isso eu estou certo. Eles (do Google) perceberam que o Buzz não era o suficiente e que precisavam construir uma rede social completa, de primeira classe. E é isso que estão fazendo, baseados no Facebook. Diferentemente das tentativas anteriores (do Buzz, pelo menos), esse é um projeto de alta prioridade dentro do Google. Eles pensavam que o crescimento do Facebook iria diminuir com o tempo e que ele não conseguiria ter tanta influência quanto eles, mas o Facebook não parou de crescer e o Google está realmente assustado”.

Criar um “próximo Facebook” é uma tarefa complicada. Quase 500 milhões de pessoas já têm seu conteúdo fixado na rede criada por Zuckerberg e, apesar de ela se dizer aberta, é bem improvável que facilite a exportação de dados para uma rede social concorrente. Além disso, o Google não tem um histórico de muito sucesso em redes sociais, lembre-se do Buzz, do Wave e do próprio Orkut (amplamente usado no Brasil, mas pequeno no mercado mundial).