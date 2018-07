Aparelho deve acirrar ainda mais competição na categoria; empresa diz que de cada dois tablets vendidos no mundo um é Android

Hugo Barra, gerente de Android, apresenta o Nexus 7 FOTO:REUTERS/Beck Diefenbach

SÃO PAULO – O Google apresentou a nova versão do seu tablet Nexus 7 nesta quarta-feira, 24, em um evento em São Francisco. A empresa também mostrou números de desempenho de tablets com Android, afirmando que em 2013 de cada dois tablets vendidos no mundo um vem com o seu sistema operacional.

O novo Nexus 7, fabricado pela ASUS, traz algumas avanços nas especificações em relação a seu antecessor. O processador Qualcomm é de quatro núcleos com 1,5 GHz (o anterior era 1,3 GHz). A resolução da tela subiu para 323 ppi (pixels por polegada), ante 215 ppi da versão de 2012.

O Nexus 7 ganhou uma câmera traseira de 5 megapixels, fazendo companhia à frontal, que permanece om 1,2 megapixels. O tablet agora filma vídeos em Full HD, ou 1080p (o Nexus anterior só fazia 720p).

O dispositivo lançado é ligeiramente mais fino e mais leve que a versão do ano passado. Ele pesa aproximadamente 320 gramas, sendo que o anterior tinha 340 gramas. A espessura encolheu de 10,45 milímetros para 7,6 milímetros.

O sistema operacional é a nova versão do Android, 4.3 (Jelly Bean), outra das novidades apresentadas no evento.

O aparelho tem versões Wi-Fi e Wi-Fi com 4G. Além disso, o Nexus 7 tem NFC, Bluetooth 4.0 e compatibilidade com carregador sem fio. Também há uma entrada HDMI.

Vem com duas opções de armazenamento: 16 GB e 32 GB. Nos EUA, os preços de varejo são, respectivamente, US$ 230 e US$ 270 (para as versões apenas com Wi-Fi; o tablet 4G será vendido em parceira com operadoras americanas e não teve preços divulgados).

O Nexus 7 começa pré-venda nos EUA hoje, chegando ao varejo americano nas próximas semanas.

Acompanhando o lançamento, o Google trouxe números que afirmam o sucesso da plataforma Android nos tablets. Segundo a empresa, foram alcançadas 70 milhões de ativações de aparelhos com essa plataforma no mundo, o que representa 1 em cada dois tablets vendidos. A marca de 50 bilhões de aplicativos baixados no loja Google Play também foi atingida, de acordo com o Google.