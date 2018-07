SÃO PAULO – Primeiro foi a Apple com seu projeto de sede – atualmente em estágio avançado de construção – em forma de nave espacial, depois o Facebook e a maquete de seus futuros quatro prédios suspensos cobertos por telhado verde; agora, é a vez do Google. A empresa responsável pelo buscador mais popular do mundo apresentou sua ideia de nova sede a redesenhar o horizonte de Mountain View, no Vale do Silício.

Para isso, o Google contratou dois arquitetos renomados – Thomas Heatherwick e Bjarke Ingels – e lhes deu sinal verde.

O objetivo, como nos escritórios da Apple e do Facebook, é impressionar, ser inovador, e mostrar-se consciente, sustentável e preocupado com o futuro em espaço que suporte seus 15 mil funcionários. “Como vamos trabalhar daqui 15 ou 20 anos?”, diz David Radcliffe, executivo responsável pelos escritórios do Google.

A receita resultou em um projeto muito aberto, que convive com árvores e rios. Os espaços que seriam fechados por paredes e teto são abertos, em formato de tendas (literalmente, com postes centrais) e cobertos por uma “simples, transparente e super clara membrana”, que visa a economia de energia elétrica.

“Assim, misturamos o mundo de fora com o de dentro”, explica Heatherwick.

“Estivemos pensando: como criamos prédios que consumam menos energia e menos água? Toda essa ciência e conhecimento estão nesse projeto”, afirmou Radcliffe.

O resultado pode ser conferido no vídeo abaixo:

Apple

A Apple já está com a construção da sua nova sede em Cupertino, no Vale do Silício. O prédio, com 80% da área coberta por vegetação, também segue o conceito de sustentabilidade e aproximação com a natureza do escritório do Google. O prédio chamou atenção por assumir um formato que o fez ser comparado a uma nave espacial.

Para mantê-lo funcionando, a Apple se apressou em comprar cerca de US$ 850 milhões em energia de um novo parque solar na Califórnia para reduzir sua conta de eletricidade. Fotos do projeto estão abaixo, mas fotos aéreas da construção, feitas com um drone, podem ser conferidas aqui.

Facebook

O Facebook também se prepara para levantar uma nova sede em Palo Alto. Sob a regência do arquiteto Frank Gehry, os prédios, cheios de verde, devem comportar até 3,4 mil funcionários. A construção deve ficar pronta no fim deste ano.