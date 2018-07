SÃO PAULO – O Google acrescentou nesta quinta-feira, 5, novas imagens ao Google Maps (Street View) para homenagear e divulgar para o mundo a tradição brasileira de enfeitar as ruas para torcer pelo Brasil durante a Copa do Mundo.

O Google criou uma página especial com uma galeria de todas as ruas em destaque. Ao clicar na imagem, o usuário pode navegar pelo local e ver cada detalhe da decoração.

Entre os destaques está a Rua Pereira Nunes, no Rio de Janeiro, cuja comunidade se organiza para pintar o local desde a Copa do Mundo de 1986 e, este ano, enfeitou mais de 200 metros de rua.

Outra rua em destaque é a Rua Geraldo Alves de Carvalho, em São Paulo.

Há ainda ruas decoradas de outras cidades brasileiras como Belo Horizonte, Cuiabá, Salvador, Natal e Manaus. Os usuários que quiserem contribuir e incluir suas próprias fotos no Google Maps podem fazer isso por meio da tecnologia photo sphere (que faz a captura de diversas foto para gerar um retrato em 360º de um local), disponível nos celulares Android (o Google tem um aplicativo próprio para isso no Google Play).

Estádios.

O Google também inseriu no Maps as imagens do interior de todos os 12 estádios que sediarão jogos da Copa do Mundo. É possível fazer uma visita virtual e conhecer detalhes do Maracanã (Rio de Janeiro), Arena de São Paulo (São Paulo), Mineirão (Belo Horizonte), Estádio Nacional Mané Garrincha (Brasília), Arena Pernambuco (Recife), Arena Fonte Nova (Salvador), Arena das Dunas (Natal), Arena da Baixada (Curitiba), Castelão (Fortaleza), Beira-Rio (Porto Alegre), Arena Pantanal (Cuiabá) e Arena da Amazônia (Manaus).

Interior do Estádio Arena de São Paulo, em Itaquera, São Paulo. FOTO: Reprodução

O usuário tem uma visão 360º de todos os estádios e pode percorrer o gramado, arquibancadas e ter uma ideia de como é estar sentado no local assistindo aos jogos da Copa.