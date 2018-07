O Google lançou na quarta-feira, 10, seu novo sistema de indexação, o Caffeine, que promete trazer resultados 50% mais atualizados para as pesquisas. Segundo o anúncio no blog oficial da empresa, o Caffeine (cafeína, em inglês) traz a maior quantidade de dados da web que o buscador já ofereceu, pois o tempo entre a publicação de um conteúdo e sua aparição nos resultados relevantes será muito mais curto do que era com o indexador usado até então.

O texto justifica a criação do novo sistema dizendo que “o conteúdo da internet está crescendo não apenas em quantidade, mas as páginas estão mais ricas e muito mais complexas com a chegada de vídeos, imagens, notícias e atualizações em tempo real”. O Google diz também que precisa evoluir para acompanhar a crescente expectativa dos usuários em relação à atualidade dos resultados encontrados e dos publicadores de terem seu conteúdo achado assim que forem ao ar.

Indexação é o mecanismo de filtragem, seleção e listagem usado por um sistema de buscas. Quando você pesquisa um termo no Google, não está procurando na web em tempo real, e, sim, no índice do buscador, uma espécie de lista que dispõe organizadamente todas as informações encontráveis. É como o índice remissivo encontrado no fiml de alguns livros que te ajuda a encontrar uma informação específica na obra.

Foto: reprodução

A imagem acima compara o antigo sistema de indexação ao Caffeine. O antigo possuía diversas camadas, e cada uma delas possuía um intervalo diferente de atualização. Era preciso varrer toda a internet, identificar novos conteúdo e aí sim atualizar a camada principal. Na prática, isso significava uma diferença entre o instante em que eles encontravam uma página e o em que os usuários a viam nos resultados.

Com o Caffeine, a web é monitora por partes e a indexação é feita continuamente. Assim que o Google acha uma página ou uma nova informação em uma página já existente, eles podem adicioná-la diretamente à listagem de resultados possíveis. Dessa forma, os usuários podem encontrar informações mais atuais do antes, não importando quando e onde ela foi publicada.