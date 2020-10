Jeenah Moon/Bloomberg As configurações também serão alteradas para explicar exatamente ao usuário o que está sendo modificado nas fotos

As câmeras dos novos smartphones Pixel do Google, vendidos apenas nos Estados Unidos, não terão mais a configuração padrão de filtros em selfies. A empresa afirmou nesta quinta-feira, 1, que vai tirar o ajuste automático das imagens, para que as pessoas possam escolher, apenas se quiserem, aplicar algum tipo de retoque nas fotos originais.

A ideia da empresa é diminuir o impacto que selfies ajustadas automaticamente com filtros podem ter no senso de beleza e bem-estar das pessoas, como a necessidade de usuários de usar embelezamento nas fotos para se sentirem confortáveis com a própria imagem.

“Quando você não sabe que uma câmera ou aplicativo de fotos aplicou um filtro, as fotos podem impactar negativamente o bem-estar mental”, afirmou o Google em um publicação em seu blog. As configurações também serão alteradas para explicar exatamente ao usuário o que está sendo modificado nas fotos.

A nova função estará disponível nos aparelhos Pixel 4A, Pixel 4A 5G e Pixel 5. Para os novos modelos, a configuração será alterada já antes de sair da loja, mas os usuários que já possuem versões anteriores do aparelho terão que aguardar uma atualização.