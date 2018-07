Cerca de 200 mil smartphones e outros aparelhos baseados no sistema operaciona Android estão sendo vendidos a cada dia, disse Eric Schmidt, presidente-executivo do Google, nesta quarta-feira, 5, enfatizando o forte desafio que isso representa para rivais como o iPhone.

O líder mundial em serviço de buscas está procurando por novas oportunidades de faturamento, à medida que o crescimento se desacelera em suas atividades centrais de internet e novas tecnologias – como os celulares inteligentes e serviços de redes sociais – transformam a maneira pela qual os consumidores ganham acesso à web.

Schmidt espera que a receita com publicidade associada a buscas em celulares no futuro venha a exceder a receita que o Google hoje gera com as buscas em computadores pessoais, mas não especificou uma data.

“Parece que o Android é não apenas fenomenal como um sucesso incrível, em termos de ritmo de crescimento,” disse Schmidt a jornalistas durante a conferência Technomy, em Lake Tahoe, Califórnia, onde participou de um painel de debates.

Schmidt disse que o foco do Google agora era integrar os recursos de redes sociais aos seus produtos online, mas não quis comentar sobre informações de que está construindo um novo serviço para concorrer com o Facebook – o maior site de redes sociais – e criando parcerias com empresas de jogos sociais, como a Zynga.

Analistas consideram que os jogos possam ser o caminho para que o Google ingresse na arena das redes sociais, já que o gigante da internet precisa superar uma série de iniciativas mal sucedidas que o deixaram à margem desse mercado florescente.

“Houve muitos vazamentos de informações, alguns dos quais corretos e outros não. Em geral, é melhor não comentar sobre projetos não anunciados,” disse Schmidt.

“Em termos gerais, sempre acreditamos que nossos produtos seriam melhores com mais sinais sociais,” acrescentou.

/ALEXEI ORESKOVIC (REUTERS)