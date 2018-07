Novidade por enquanto só está disponível para usuários nos Estados Unidos

SÃO PAULO – O Google está introduzindo mudanças nas páginas que mostram os resultados de uma busca. O objetivo é uma integração visual maior entre os diversos dispositivos e telas usadas hoje em dia.

“Começamos com tablets ano passado, levamos até celulares algumas semanas atrás e agora estamos chegando no desktop”, explicou o blog oficial Inside Search.

Para facilitar essa integração, foi eliminada a barra lateral da esquerda com opções de busca avançada. Esses filtros passam a ficar numa barra horizontal acima dos resultados, que pode ser acessada clicando em “Search Tools”. Segundo o blog do Google, a ideia é “dar mais respiro” e mais “foco nas respostas que você procura”.

A nova versão da página de resultados por enquanto só está disponível para usuários nos EUA. O Google informou que ela deve chegar a usuários em outras línguas e regiões “assim que possível”.