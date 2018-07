O mundo inteiro já pode experimentar — ao menos na versão labs (experimental) — o Google Music.

Previsto para ser lançado no final do ano, o Google Music será um serviço de streaming e downloads de música baseado na plataforma Android. Enquanto as especulações sobre o lançamento do serviço aumentam no mundo, os rumores se confirmaram e o serviço foi lançado na versão labs na Índia.

É possível escutar milhares de músicas disponibilizadas por três provedores: Saregama India Ltd., Saavn e In.com. É possível escutar as músicas de qualquer parte do mundo — basta acessar o site.

O serviço já foi apresentado na China (mas, lá, não é possível escutar as músicas). Agora chega à Índia. Pelo jeito, o Google está investindo nos mercado emergentes. Será que o Brasil é o próximo?