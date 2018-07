CHROME OS | A maior surpresa aconteceu quase por acidente: um diretores da empresa deixou escapar que andou brincando com um laptop rodando o Chrome OS. Apesar de não ter data confirmada, foi revelado que o sistema operacional deve ser lançado oficialmente.

STREET VIEW | Fora isso, as principais novidades ficaram por conta do relançamento do Google Street View para o México – que foi 70% mapeado. A versão brasileira está em andamento e deve ser lançada no meio do ano.

DOODLE | A campanha Doodle for Google, em que crianças redesenham o logo da empresa em troca de prêmios, será relançada na comemoração do bicentenário da independência de quatro países da América Latina – Argentina, Chile, Colômbia e México.

BRASIL | O País concentra 60% das operações do Google na América Latina. A empresa planeja abrir mais 5 escritórios na região.

NUVEM | A meta do Google para os próximos meses é fortalecer o Google Apps, que funciona na nuvem e tem editores de texto e planilha, agenda e e-mail, entre outros softwares que funcionam online. Segundo Alexandre Hohagen, gerente regional da empresa para a América Latina, 75% das pequenas e médias empresas na região não entendem a computação em nuvem.