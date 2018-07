Presidente do conselho da empresa também comentou declarações de Steve Jobs sobre o Android

Eric Schmidt foi à Coreia do Sul para falar com líderes de empresas de telecomunicações e de informação do país. FOTO: EFE

SEUL – O presidente do conselho do Google, Eric Schmidt, minimizou a preocupação do mercado com a possibilidade da empresa conferir tratamento preferencial à Motorola Mobility, depois que a aquisição da fabricante de celulares for concluída.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A Ásia é o continente de origem da Samsung, maior fabricante mundial de aparelhos móveis equipados com o sistema operacional gratuito do Google, o Android. A aquisição da Motorola por US$ 12,5 bilhões, anunciada em agosto, despertou preocupações de que o Google possa se tornar importante rival das empresas que usam o Android sob licença.

“Em termos gerais, com todos os nossos parceiros, gostamos de dizer que a aquisição da Motorola será concretizada e iremos gerir a empresa de maneira independente, sem que a posição do Android como sistema aberto seja prejudicada. Não vamos mudar de qualquer maneira séria a forma pela qual operamos,” disse Eric Schmidt a jornalistas em visita à Coreia do Sul, nesta terça-feira, 8.

Os comentários foram interpretados como um esforço para reassegurar os aliados do Google entre os fabricantes de celulares, que incluem a Samsung e a HTC. Os dois maiores fabricantes de aparelhos equipados com o Android estão envolvidos em disputas judiciais sobre patentes contra a Apple, que tenta bloquear o forte crescimento do Android, que recentemente se tornou a mais popular plataforma de software para smartphones.

Cópia da maçã? Em resposta a uma pergunta sobre críticas de Steve Jobs, co-fundador da Apple, no sentido de que o Android copiava o iPhone, o principal produto de sua companhia, Schmidt disse que “o projeto Android foi iniciado antes do iPhone.”

“Decidi não comentar sobre o que saiu publicado em um livro depois da morte dele. Steve era um ser humano fantástico e uma pessoa que me faz muita falta. Como comentário geral, creio que a maioria das pessoas concordaria que o Google é uma empresa muito inovadora, e gostaria de destacar que o projeto do Android começou antes do projeto do iPhone,” disse ele.

Segundo uma biografia autorizada, publicada no mês passado, Jobs afirmou: “vou lutar até o último suspiro se preciso para reparar esse erro. Vou destruir o Android porque é um produto roubado. Estou disposto a enfrentar uma guerra termonuclear em nome disso”.

/ Hyunjoo Jin e Joonhee Yu (REUTERS)