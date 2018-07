Por unanimidade, o Google foi inocentado das acusações da Oracle sobre uso indevido da Java com o OS Android

SÃO FRANCISCO – Um juiz na California declarou nesta quarta-feira, 23, o Google inocente de uma acusação sobre infração de patentes da linguagem Java, de propriedade da Oracle, ao desenvolver seu sistema operacional móvel Android. A decisão marca uma batalha judicial que se arrasta há dois anos.

Por unanimidade, os membros do juri reunidos no tribunal de São Francisco, na California, acordaram que a Oracle não havia provado nenhuma de suas alegações de que o Google teria infringido as patentes do Java com o Android, usado em smartphones e tablets.

O veredicto do juiz derruba as aspirações da Oracle de obter mais de US$ 1 bilhão em danos e prejuízos do Google.

A Oracle acusou o Google de violar as patentes do Java e os direitos autorais obtidos pela Oracle quando comprou a Sun Microsystems, antiga dona da Java, após um acordo de US$ 7,4 milhões em 2009. O Google elaborou o sistema operacional dois anos antes disso.

