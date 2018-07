Não é desta vez que um tablet equipado com Android irá desbancar o iPad. Pelo menos não para o Google. Segundo a empresa, atual versão do Android (a 2.2, ou Froyo) ainda não está adaptada para os tablets.

Várias empresas, como Samsumg e Dell, já apresentaram tablets equipados com Android . A LG também anunciou um para ainda neste ano.

Para Hugo Barra, diretor de produtos mobile do Google, o sistema ainda não está ‘otimizado’ para ser utilizado em tablets, disse ele ao site TechRadar. O principal problema é o mercado de aplicativos está voltado para os telefones móveis. Por isso, não teriam qualidade suficiente para srem utilizados em um tablet. Não há aplicativos, ainda, voltados aos aparelhos maiores.

A expectativa, porém, é que as próximas edições do Android — Gingerbread e Honeycomb, que serão lançadas no final deste ano e em 2011, respectivamente — sejam ideais para equiparem tablets. Ou, talvez, o Google finalmente lance o sistema operacional Chrome.