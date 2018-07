SÃO PAULO – Quem nunca sentiu sono enquanto dava um passeio pela cidade e quis tirar um cochilo em um banco ou num gramado que atire a primeira pedra. Ou que passe longe do Google Naps, um site criado por dois holandeses para te mostrar os melhores lugares ao redor do mundo para tirar uma soneca, divididos em categorias como “banco”, “gramado do parque”, “cama” ou, se você tiver humor negro, “debaixo da ponte”.

Criado em sistema de crowdsourcing – isto é, você pode ir até ao site e adicionar seus lugares para sonecas favoritos -, o Google Naps foi criado com base no seu irmão famoso, o Google Maps, e já tem muitas “camas” cadastradas espalhadas pelo Brasil. Lá fora, o site já tem sido chamado de “Foursquare do soninho”

Em São Paulo, algumas das dicas do Google Naps incluem a Livraria Cultura do Conjunto Nacional, com seus pufes, e a Praça Pôr do Sol, na Vila Madalena. No Rio de Janeiro, uma das principais dicas é um sofá na Livraria Saraiva do Shopping Rio Sul, enquanto um usuário destaca a Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, por suas palmeiras imperiais e bancos confortáveis.

Com medo de processos, a dupla de holandeses deixou ainda no site uma cartinha para os donos do Google, apelando para o bom humor da empresa americana. “Por favor, não levem isso à Justiça, porque nós apenas temos alguns euros no banco, e estamos ocupados com outras coisas para ir para a cadeia. Mas se vocês quiserem um bom sofá aqui na Holanda, por favor nos avisem”. Afinal, como dizia o ditado, uma boa soneca e um copo d’água não se nega a ninguém.