Para quem ainda entra no Google.com (você ainda não usa aquela barrinha que tem direto ali no navegador?), o buscador preparou, para a época das festas de fim de ano, um logo que é a sobreposição de alguns cartões-postais. Se clicar sobre o logo, você cai em uma espécie de making of do desenho, que tem de cartão-postal de coqueiro enfeitado com luzinhas de Natal a bonecos de neve.