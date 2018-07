A Oracle arrasta uma briga judicial com o Google, acusando-o de quebrar patentes do Java no seu sistema operacional Android

O Google pediu que um juiz federal rejeite a recomendação de um perito para que a empresa pague mais de US$ 2,2 bilhões à Oracle por infração de patentes da tecnologia Java utilizada no sistema operacional Android.

O juiz distrital William Alsup, em San Francisco, rejeitou em 22 de julho o pedido da Oracle por até US$ 6,1 bilhões em danos, mas deu à empresa a oportunidade de rever a sua reivindicação. Um julgamento está marcado para o próximo mês.

A Oracle processou o Google em agosto de 2010, alegando que o sistema Android infringe patentes Java que a Oracle adquiriu ao comprar a Sun Microsystems sete meses antes. A Oracle também alegou violação de direitos autorais.

Em carta ao juiz na terça-feira, o advogado do Google Robert Van Nest disse que um novo relatório do especialista em danos Ian Cockburn recomendava o pagamento de danos e prejuízos de mais de US$ 2 bilhões por violação de direitos autorais, e US$ 201,8 milhões por violação de patentes.

Van Nest disse que o relatório de 12 de setembro é deficiente. Ele afirmou que ou Cockburn estava especulando ou não quis explicar como calculou os danos, e não conseguiu mostrar quanto em receita a Sun ou a Oracle poderiam ter ganho com uma parceria com o Google relativa ao Android.

O Google planeja pedir a Alsup para excluir parcelas dos resultados obtidos por Cockburn do caso.

A porta-voz da Oracle Deborah Hellinger se recusou a comentar o assunto. Cockburn e o Google não responderam imediatamente pedidos para comentar o tema nesta quarta-feira.

