O Google disse que está conversando com a maior editora de livros da Europa para digitalizar e distribuir livros franceses já fora de catálogo. O diretor do Google Books, Dan Clancy, disse que a parceria proposta com a Hachette Livre, segunda maior editora do mundo, é “pioneiro”. A estimativa é de que 1 milhão de títulos estejam fora de catálogo na França.

O executivo disse que o acordo serve como exemplo para parcerias semelhantes ao redor do mundo.

Clancy afirmou que o Google dividiria os lucros com as vendas dos livros por meio da sua plataforma do Google Books. O acordo não é exclusivo — o que significa que a Hachette Livre estaria liberada para realizar acordos com outras empresas.

O Google e a editora divulgaram um comunicado nesta quarta, 17, afirmando que os detalhes do acordo estarão em negociação durante os próximos seis meses.

